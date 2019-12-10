陳美至（左三）率台灣分公司成員與加拿大駐台貿易辦事處副處長朱林（右三）在媒體年終餐敘上祝酒。（喝酒請勿開車）圖：張佩芬

2019年為加拿大航空重要的一年，除了正式在台成立分公司外，更獲得許多國際旅遊業重要獎項，特別是在12月一舉獲美國知名商務旅遊雜誌《環旅世界》（GlobalTraveler）評選為2019年度最佳航空公司！加拿大航空於歡慶之餘，也同步曝光2019歲末優惠票價，包括直飛溫哥華最低NT$15,100起，及美國城市NT$11,500起的限時優惠。

旅客可把握這波聖誕歲末前的利多，感受加拿大的冬日魅力，暢享如溫哥華美食節、PuSH國際表演藝術節、國際葡萄酒節；多倫多極光冬季節；魁北克冬日嘉年華、蒙特婁燈光節、冰屋電音之旅等精彩活動，物超所值、機不可失！

自2010年起，加拿大航空啟動120億加元投資案，全面提升旅客飛行體驗。這份努力在2019年迎來甜美的果實，屢屢在國際上贏得不少航空產業相關大獎。繼先前連續10年榮獲8次航空界奧斯卡Skytrax評選「北美最佳航空」的堅強實力，12月2日再獲美國知名商務旅遊雜誌《環旅世界》評選為2019年度最佳航空公司。

《環旅世界》是一本國際級的商務旅遊雜誌，獎項評選標準涵蓋財務表現、飛安紀錄、產品提供、機上餐點以及整體企業形象等多重面向。在在證明加拿大航空為世界認可、卓越領先的全球航空公司。

在企業經營理念上，加拿大航空總裁兼首席執行官Calin Rovinescu亦於今年二度被加拿大權威商業雜誌《Globeand Mail’s Report on Business》遴選為加拿大年度Top 5 CEO中的「最佳策略者」（Strategistof the Year）。Rovinescu先生自2009年開始擔任加拿大航空總裁兼任CEO，以及大膽的策略思考，成功領導加拿大航空10年間的轉型，獲獎實至名歸，不僅全球4萬名員工能以超過80種語言服務旅客，更打破傳統貴賓室型態，在多倫多推出「加航咖啡廳」（AirCanada Café）貴賓暢行新概念，以開放式商品架與咖啡廳般的時尚空間，提供旅客更快速的Grab ＆ Go的餐食服務，廣受好評。

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示：「加拿大航空在台灣同樣努力不懈，在提供消費者更好產品與服務的同時，更不斷發展自身優勢，精益求精，已躋身品質優良且高度國際化的航空公司。無論是機場特有的禮賓司服務、機艙內的中文或台語服務、亦或持續推出新菜單與娛樂系統，作為北美唯一獲得Skytrax評比四星級殊榮的航空公司，我們未來更會以同樣的策略方向，持續提供消費者能夠悠然享受自我、獲獎無數的優質飛行體驗。」

值此歲末歡慶同時，加拿大航空2019年倒數優惠票價亦同步熱烈開賣中，即日起至12月24日止，直飛溫哥華經濟艙最低NT$15,100起，豪華經濟艙NT$34,100起，尊享商務艙NT$70,000起。國人喜愛的諸多美國城市也同步推出優惠，西雅圖僅要NT$11,500起、舊金山與洛杉磯NT$12,000起。快來趁這個好時機規劃自己的聖誕新年假期，參加跨年慶典後，不僅可以體驗北極熊冬泳新年活動，感受蒙特婁燈光節的魅力，還能用味蕾盡情感受溫哥華美食節、葡萄酒節獨特魅力，打造更多獨一無二的精彩回憶！

相關優惠可洽加拿大航空官方網站 www.aircanada.com。

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