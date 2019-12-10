立法院自2016年由民進黨拿下過半席次後，已完成575個法律案。但，若論最荒謬者，莫過於即將在月底強行闖關的《反滲透法》，其授予執政者羅織異議者罪名的空間與彈性，遠超乎多數人想像，你我若繼續保持噤默，注定讓台灣民主寫下無數黑頁。

《反滲透法》若只是虛有其表的政治立法，只為2020而生，選完即丟，那就罷了。問題是該草案定義之模糊、範圍之廣大、效應之嚴重，堪稱《懲治叛亂條例》、《刑法一百條》復辟。

因為，該法開宗明義就將大陸政府、組織、團體與個人，乃至於其所監督管理的組織、機構與個人，全視為「滲透來源」；同時，更禁止台灣任何人接受「滲透來源」指示、委託、資助，進行遊說、政治獻金或影響選舉、公投。

或許光看文字不易察覺法案威力，但試想，整個大陸有哪個機關、團體或個人，是不受公部門監督或管理呢？

具體而言，所有在大陸設廠、投資的台商，都將因為受當地公部門的監督，而被《反滲透法》界定為「滲透來源」；屆時，這群台商只要在台灣進行政治遊說或獻金，就可能面臨5年以下有期徒刑重罪。

相同邏輯，光是與陸方人士吃頓飯，也可能被解釋為「接受資助」而面臨牢獄之災。即便今天你我不曾去過大陸，但只要你的親朋好友或公司老闆同事被列為「滲透來源」，而我們基於私交幫忙進行政治遊說或獻金，同樣有犯法之虞。

更恐怖的是，假設今天確實有人接受陸方資助，在台灣透過各式管道宣揚統一理念，而你我僅是幫忙轉傳一篇貼文，同樣可被視為「接受滲透來源委託」而觸法。

換言之，《反滲透法》界定的滲透來源不只包山包海，更是株連九族，加上要辦不辦隨人說了算的模糊性，不僅會讓台灣陷入草木皆兵的「類戒嚴」狀態；其所衍生的寒蟬效應，恐怕更將讓人民產生「非民進黨支持者就可能被羅織入罪」的恐懼。試問，這與當年的白色恐怖有何二異？

蔡政府為求延續執政，大肆操弄亡國感，幾乎已到走火入魔瘋狂境界。但，恐懼是極權的溫床，假若這已非你我期待的民主樣貌，就不該稀哩呼嚕猛吞芒果乾，任由政客打著民主反民主而不自知。

(中時 )