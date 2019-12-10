因921大地震受損的南投電子三廠（或稱H棟）現址基地，順德工業將投資3.5億元，籌建新廠，10日動土興建，預定明年12月完成。未來將擴大高端表面處理與製程，可用於自動駕駛、人工智慧（AI）及物聯網產品所需導線架關鍵應用產品，不僅可增加產品可靠度，並提高產品附加價值。

至於順德南投廠B、C棟廠房，屬於文具及電子沖壓廠，因廠房空間只有一樓（含夾層），為增加工廠空間，公司計畫投資7億元，預定2021年拆除重建高樓層廠房，並計畫打造智慧工廠。 順德南投電子三廠（或稱H棟）新建工程開工動土典禮，由順德董事長陳朝雄主祭。陳朝雄在致詞時表示，希望南投H棟新廠完工，加入生產行列之後，可讓公司業績再擴大，他期許順德在全球導線架市占率再提高，向全世界第一大導線架生產公司邁進。

順德總經理陳維德指出，過去導線架製程，只重視產品精度，把模具做好即可，但現在高端產品必須經表面處理與高端製程後，可讓產品更耐用、抗腐蝕，且精密度會更高。因為高端表面處理與製程中，會有很多層次加工，例如，先沖壓再進行表面處理，可提高產品附加價值。

尤其，利用表面處理與高端製程後，金屬與塑膠結合度更好，讓產品耐熱及耐壓更好，可用於車用或高端電子產品上；甚至未來可用在自動駕駛及物聯網所需導線架或相關產品，這不只要求製程精度，還要求產品表面精度，以期讓產品使用上，更加可靠。

陳維德透露，由於客戶每一個高階產品，都已朝上述方向發展，因此，順德才決定興建H棟新廠，並被視為公司與國外大廠共同研發出來高階產品表面處理與高端製程的「秘密基地」。

國際半導體產業協會（SEMI）2018年3月公布全球半導體材料市場報告，順德在「功率（Power）導線架」市場占有率達15.8％，已躍居全球第一，贏過第二名的日本三井（MHT）9.4％。

不過，全球整體導線架前三名市占率，分別為日本三井11.8％、新光（Shinko）9.9％，及順德8.8％。不過，全球前二大導線架業者，都是以「IC導線架」為主，泰半用於消費性電子等方面，但今年消費性電子市況疲弱，恐影響競爭對手今年市占率的表現。

(工商 )