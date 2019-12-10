針對總統蔡英文學位問題，新黨不分區立委候選人邱毅、王炳忠10日指出，在蔡英文通過副教授審查、甚至還沒拿到博士學位之前，就在政大擔任研究生的論文指導老師，違反大學法及國內博碩士論文的指導規範，更質疑她當時已經領取副教授薪資，涉及詐領，涉及「公務人員貪汙」之罪責。10日下午兩人到監察院告發，希望監委調查，並對失職人員提出彈劾。

邱毅、王炳忠要求監察院介入調查，並依法彈劾糾正教育部、政治大學、東吳大學等相關人士。他們指出，教育部日前拿出核發蔡英文政大副教授資格的公文，證明蔡英文通過副教授資格審查的日期，是在1986年1月15日，即此時蔡英文才具備副教授資格。然而蔡英文卻在此前不具副教授資格的情形下，那個年代並無助理教授之職，蔡英文充其量只能算是客座講師？卻已經開始指導學生碩士論文，有違反《大學法》及國內碩博士論文指導規範。除涉嫌詐欺以外，若領取的是副教授薪資，則涉及詐領，已涉及「公務人員貪污」之罪責。

兩人並強調，現任台中高等法院法官兼庭長簡燕子，及東吳大學法律系專任副教授林桓，都是1984年春天通過論文口試、該年6月畢業的碩士生。根據總統府提供的「所謂」蔡英文LSE博士學位證書影本，核發日期是1984年3月14日，就算我們暫時承認蔡英文博士論文、學位為真，在1984年3月14日前，即在指導簡燕子、林桓論文時，既非副教授、也未取得博士學位的「假博士」、「假副教授」，已經明顯詐欺，並損害碩士生權益。

政大放任蔡英文在未具副教授資格、甚至未獲博士學位下指導碩士論文，已是明顯失職；蔡英文在通過副教授資格審查前，政大是否已幫助她詐領副教授等級的薪俸，更涉及圖利罪嫌。當初在蔡英文尚未取得博士時便為其向政大發文求職的青輔會，以及主管督導公私立大學運作的教育部，則亦有失職之嫌。

(中時電子報)