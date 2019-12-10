花蓮泛藍分裂，馬英九11日將到花蓮為立委候選人黃啟嘉站台，表面上看似對吳敦義提名的黃啟嘉選情帶來正面效果，不過，花蓮泛藍以及網路最近卻流傳「馬英九，放手吧！」的貼文，直指馬英九前來花蓮正好戳中軍公教心中永遠的痛。退休校長黃夏明痛批，馬英九當年就開第一槍：取消退休軍公教年終慰問金，害70萬軍公教憤而不投票，台北市長選舉連大安區都輸掉。請馬英九不要誤了花蓮。

剛接任南區退休公教協會理事長黃夏舉出，9月初，挺韓大將周鍚瑋的臉書有一則網友貼文，400字的貼文痛批馬英九「核四你封的、軍法你廢的、陳水扁你放的」；連民進黨所提年金改革，「你當年就開第一槍：取消退休軍公教年終慰問金，害70萬軍公教憤而不投票，台北市長選舉，連大安區都輸掉。」

黃夏明對此貼文深表贊同，也認為馬英九不僅對軍公教開槍，「馬還專門幹些親痛仇快的醜事，搞到幾近亡黨亡國.....」，尤其軍公教為了捍衛權益北上凱道抗爭、到法院告政府、去監察院陳情，甚至到立法院開公聽會、向司法院聲請釋憲，用盡所有方法卻仍不敵民進黨的粗暴改革，此時此刻鬱悶的心情有誰能知？

花蓮立委泛藍分裂，黃夏明對此認為，馬英九為黃啟嘉站台輔選，將使讓花蓮民眾感到無比憤怒！根本就是馬吳聯手搞砸了這場總統及不分區立委選舉，教花蓮泛藍民眾手中這一票如何投得下去？他相信民眾的眼睛是雪亮的。

(中時 )