立法院今日三讀修正通過《考試院組織法》，未來除了考試委員由19人減為7至9人，任期也從6年改為4年。弔詭的是，《考試院組織法》明明攸關考試院人事組織，但修法過程卻不見考試院版本，也沒有參與討論。換言之，考試院面臨權限縮減，卻無力辯護，只能看著修法通過。

考試院作為國家五院之一，是中華民國五權分立中，掌管公務員考訓業務的憲政層級大院。而考試院過去一向以超然中立的姿態，維護國家文官體制，但恐是因為現任考試委員多是前朝提名，讓綠營將目標對準考試院，意圖下手動刀。

另一個原因恐怕是行政院與考試院的權力之爭。民進黨上台執政，掌握行政院後，從年改到今天修法通過的《考試院組織法》，顯示出企圖削弱考試院，壯大行政院，讓行政、立法兩院獨大的意圖。

此外，今年初時，考試委員周萬來等人，針對前外交部長吳釗燮機要秘書趙怡翔，被破格拉拔擔任駐美代表處政治組長一事提出批評。此事是否也造成行政院意圖削減考試院權力的因素之一？若不中，恐亦不遠矣。

(中時 )