澳洲和印尼召開年度外交與國防部長會議後發布聯合聲明，對南海情勢表達「嚴重關切」，並對中國在這個爭議海域的軍事化行動發出警告，強烈要求各國遵守國際法。

印尼和澳洲6日在印尼登巴薩（Denpasar）召開第6屆「印尼-澳洲外交和國防部長2+2會議」（Indonesia-Australia Foreign and Defence Ministers 2+2 Meeting），出席者包括澳洲外長潘恩（Marise Payne）、防長雷諾茲（Linda Reynolds）和印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）、防長普拉伯沃（Prabowo Subianto）。

會後聲明凸顯出，北京在南海加強聲張主權的行動，持續令區域各國感到焦慮。

聲明表示：「部長對南海情勢發展表達嚴重關切，並重申維護區域和平、安全、穩定及航行和飛行自由的重要性。」

聲明強調，兩國對於「具爭議性的持續軍事化行動感到擔憂」，呼籲南海主權聲索國避免採取可能令緊張情勢升溫的行動。

兩國部長也表示，南海行為準則（COC）必須具「實質性」，符合國際法規定，且「不偏袒第三方利益」。南海行為準則是中國與東南亞國家協會（ASEAN）討論多年的議題。

聲明還指出，在競爭日益激烈的印太地區，澳洲和印尼的戰略展望正「趨於一致」。

與會部長強調，「印太地區保持開放、包容和繁榮，且各國遵守國際法和其他協定的規則和規範，符合兩國共同利益。」

(中央社)