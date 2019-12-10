中華電信基金會日前舉辦【2019第十一屆「蹲點．台灣」頒獎典禮】，現場有全國各地的參與學生與社區代表齊聚一堂，現場歡笑不斷，洋溢青春與活力，中華電信基金會董事長郭水義、國立政治大學傳播學院院長郭力昕、遠見雜誌社長兼總編輯楊瑪利、5%Design Action創辦人楊振甫、宏達基金會董事長卓火土均、中華電信基金會董事賴靜嫻應邀出席，共同分享成果。

由中華電信基金會與國立政治大學廣播電視學系共同推動的「蹲點．台灣」活動，今年有來自18校37科系共60位學生（2人一組）至全台26個社區與部落蹲點，學生藉由各自對在地的觀察、發揮自己的專長，為社區與部落量身打造服務方案，包含實際下田耕作與收割、協助農特產品行銷推廣、帶領學童閱讀與美勞創作、傳授中醫刮痧與芳療復健、參與老屋修建計畫、網路社群平台建置與教學、結合在地特色開發食譜等，學生們揮灑創意與行動力，為社區帶來青年活力與新的視野；也看見自己的潛能與價值。

藉由設立「蹲點‧台灣 大賞獎」、「社區紀錄片獎」、「最佳服務獎」、「網路行銷獎」、「創意成果獎」、「網路影片票選獎」等獎項，主辦單位鼓勵參與學生落實並擴散「一手服務、一手記錄」的「蹲點‧台灣」精神。中華電信基金會董事長郭水義勉勵年輕人「蹲下來，才能看到台灣的點點滴滴」，鼓勵年輕世代深入鄉鎮、以實際行動為土地付出，從中看見真正的台灣，也培養多元包容觀點、重新發現自己的價值。

國立政治大學傳播學院院長郭力昕表示，中華電信基金會很早就推動「蹲點‧台灣」活動，鼓勵同學走出校園看到台灣各個角落，是企業實踐社會責任的典範，也希望透過學生的紀錄讓更多人看見台灣，讓視野更開闊。

今年獲得「蹲點‧台灣」大賞獎的臺灣大學洪若庭與臺灣師範大學陳安琪表示從台北到臺東的南迴健康促進關懷服務協會蹲點，最大的收穫是更具有包容心，並且發現台灣很美也擁有很多資源，希望藉由紀錄讓世界看見台灣。而彰化師範學院楊敏昕與歐孟亭，則是感謝花蓮黎明教養院，在蹲點期間無條件的接納與協助，讓她們能進一步理解並帶領肯納兒進行藝術創作。

今年中華電信基金會持續與「5% Design Action社會設計平台」合作，邀請業界設計師輔導學生產出社區設計提案，盼能深化社區影響力。創辦人楊振甫肯定主辦單位培育下一代年輕人才關懷與體貼在地人文的努力。

「蹲點‧台灣」活動由中華電信基金會和政治大學廣播電視學系共同主辦，至今第十一年，每年邀請大學青年以15至20天期間，至台灣鄉鎮、部落蹲點進行「一手服務、一手記錄」，至今已有超過40校80系500多位大學生投入，為自己也為全台70多個鄉鎮角落帶來改變的契機。

(中時電子報)