美國聯準會（Fed）自10日起開始舉行兩天決策會議。由於經濟衰退隱憂已消退，從現今到明年這段時間，貨幣政策可能將按兵不動。不過基於貿易戰與美國總統大選將是左右明年經濟走勢的兩大變數，經濟學家認為Fed明年想藉由延續利率不變政策而靜觀其變，恐沒如此簡單。

根據華爾街日報報導，Fed在今年最後一次決策會議預料利率將不動如山，這也意味美國這一波貨幣寬鬆周期已畫下句點。先前擔憂中美貿易戰與全球經濟放緩可能將對美國經濟造成傷害，Fed一轉先前的鷹派立場，改而三度進行「保險式降息」，避免美國再陷衰退。

如今衰退風險已遽減，投資者也把焦點移向Fed對明年的利率看法。外界認為決策官員將預期聯邦基金利率將維持在目前的1.5％到1.75％不變。

事實上預期利率不動，對Fed也是最有利的預測。有鑑美國總統大選將在明年舉行，Fed並不希望在此時調整利率，以被外界誤會是在協助或阻礙某位總統候選人。

然而對Fed而言，它是否能如其所願還是一大問號。以中美貿易戰為例，儘管兩國近期有可能達成第一階段協議，但以過去兩年經驗來看，如此樂觀預期隨時可能生變。例如今春原本外界看好兩國貿易戰將休兵，但不久後又演變成劍拔弩張的緊張局面。

美國總統大選也是另一風險。特別是民主黨選出的總統候選人如果提出對企業進行更嚴格的規範，恐將引發雇主與投資者憂心企業稅與經營成本將大幅增加。

(工商 )