在旗下製鞋與通路兩大營運聯袂成長助威下，寶成工業（9904）10日公布自結11月合併營收262.25億元、年增1.1％，創同期新高；累計今年前11月合併營收2,872.66億元、年增7.3％，也創同期新高，直追去年度合併營收2,933.16億元歷史新高。因12月正值成品鞋出貨旺季，寶成預估今年度合併營收，可望續創歷史新高。

寶成分析，這主要受惠持股51.11％的香港上市公司-裕元工業，今年以來的營運，較去年同期持續增長。裕元自結11月營收為8.64億美元，折合約新台幣261.53億元、年增1.4％，累計今年前11月營收為92.52億美元、年增4.4％。

另由裕元的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結11月營收人民幣22.61億元，折合約3.28億美元、年增19.1％；累計今年前11月營收人民幣247.76億元，折合約35.88億美元、年增19.8％。寶成表示，截至11月30日止，裕元對寶勝持股比重62.2％。

寶成透露，集團2018年度製鞋產量3.26億雙。其中，越南、印尼及大陸廠區製鞋占比，分別為46％、37％及14％，其他包括柬埔寨、孟加拉及緬甸等地區占3％。

不過，今年集團仍擴大東南亞的印尼及緬甸等地的製鞋產線後，今年前三季製鞋總量達2.39億雙鞋。其中，越南、印尼及大陸廠區製鞋占比，分別為44％、39％及13％；其他包括柬埔寨、孟加拉及緬甸等地區則占4％。

寶成指出，今、明年仍將以大陸、越南及印尼，作為主要製鞋生產基地。而鑑於全球經濟不確定性升高，公司將持續提高各地產能優化能力，再配合品牌客戶訂單需求及產業環境變化，不斷強化集團產能配置的最大彈性。

至於集團通路布局，寶成說，裕元旗下香港上市公司的寶勝國際，近幾年來在大中華地區運動用品零售及品牌代理通路拓展家數，已逐年提高，由2016年度8,759家、2017年度8,778家、2018年度9,199家，再增至2019年第三季的9,824家（含直營店5,955家及加盟店3,869家），將向1萬家目標邁進。

(工商 )