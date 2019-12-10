每年出版一輯的《臺南作家作品集》系列叢書，主要立意在蒐整台南市在地文學作品，提升在地創作水準、推廣文學研究風氣，台南市文化局發表《臺南作家作品集第八輯》，出版林清文、葉笛、許達然等資深作家作品及邀稿、徵選作品共7冊作品。

名列「北門七子」的林清文，是跨越語言一代的鹽分地帶代表作家之一，其子林佛兒也是台灣著名作家。林清文最為人稱道的，是他曾為台灣早期舞台話劇旗手，具編、導、演全才，嘗以《廖添丁》一劇風靡全台，可惜劇本散佚，傳世作品僅餘詩作寥寥數首和長篇小說《太陽旗下的小子》（初以「愚者自述」為名），特選入重新出版。

《許達然散文集》由莊永清教授選編。國際知名清史和台灣史研究學者許達然，是當代最重要的散文家之一，也是一位重量級評論家與優秀詩人。許達然散文深具個人獨特風格，特別是在語言方面盡可能不用成語、熟語，而創造許多獨創的活潑語詞，讀其詩文，每有別開生面的驚歎。 精選葉笛散文與詩作佳篇的《落花時節：葉笛詩文集》由其哲嗣葉蓁蓁與葉瓊霞教授合編，希望讀者除賞析作品，更能從中看見一位人格者的內在風景。

邀稿作品是陳玉珠精選歷來童話創作1／3的《陳玉珠的童話花園》。身兼畫家的陳玉珠，其創作故事充滿豐富的形象描繪，每每使讀者眼中看的是文字，腦中浮現的卻是一幕幕影像。

另3本徵選作品都是現代詩。資深知名書畫家陳志良，其實寫詩的資歷較書畫更早，高中時即作詩。他將詩用繪畫般的書法表現、或題寫在畫幅中，如早期文人以詩書畫三絕為藝術追求的至境。《和風 人隨行》為作者寫詩40餘年的自選集，作者的心境和生命觀，深切體現於書名。

在台南教育界服務近40年的謝振宗，因地隨事摭拾成詩，《臺南映象》除紀錄城市的記憶，更留下個人的行蹤形影。林柏維《天光雲影【籤詩現代版】》，並非改寫自籤詩，而是受其觸動後的自由發想，每首詩既是自己情思哲理的映現，更與原籤有所呼應，是首開前例的作品。

文化局指出，作家作品集編印除鼓勵在地創作，也試圖蒐羅在地卓越資深作家作品往昔遺珠，使其更加流傳。自2011年起推出首輯7冊、2013年推出第二輯8冊、2014年第三輯8冊、2015年第四輯6冊、2016年第五輯4冊後、2017年第六輯6冊、2018年第七輯8冊，加上今年第八輯再推出7冊新書，總計已出版54冊。

(中時 )