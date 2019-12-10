2020選舉倒數32天，YouTuber「桃園孫先生」今（10）日上午在高雄市三民區的金獅湖市場進行總統民調，過程中票數持續拉鋸，最後「國政配」以44票領先，晚間到屏東火車站，結果卻翻盤，由「蔡賴配」獲勝。

今日上午孫先生來到高雄市三民區金獅湖市場，結果顯示，瑜湘配2票、國政配44票、蔡賴配40票，韓國瑜、張善政以4票之差領先。晚間7點多孫先生轉移陣地到屏東火車站，投票結果卻出現翻盤，瑜湘配3票、國政配20票、蔡賴配26票，蔡英文、賴清德領先6票贏韓國瑜、張善政。

兩次投票結果也引發網友討論，有人表示「金獅湖非常綠」，韓國瑜能領先相當不容易，「韓總在高雄應該穩贏了」。而晚間在屏東雖然被逆轉，但韓粉對於選情仍相當樂觀，認為屏東比高雄更綠，「​小輸就是贏」。

「桃園孫先生」深入街頭進行總統民調對決已長達半年，截至今日共累積一萬投票數，但他強調自己的民調僅供參考，最後結果還是要等1月11日投票後。不過對於孫先生的毅力，也讓人大感佩服。

(中時電子報)