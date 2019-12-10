歐洲航太署(ESA)決定執行世界上第一場「太空垃圾清除」任務。11月底，ESA與瑞士「清潔太空」(ClearSpace)公司簽訂了合作契約，計劃將在於2025年，發射太空打掃機器人，清潔軌道上的飄浮碎片。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，我們進入太空時代僅62年，但是遺留在太空的垃圾已多到成為問題，軌道上有成千上萬個大大小小的太空垃圾，大到衛星、廢棄火箭，小到脫落的油漆片。在未來，人造衛星的數量只會愈來愈多，碰撞的機率也就愈來愈高，減少威脅的唯一方法，只有人類自行清除軌道上的廢棄衛星，或是其他太空垃圾。

太空清潔1號，有著4支機械手臂，能夠抓補太空碎片。(圖/ESA)

作為ESA太空安全計劃的一部分，「清潔太空1號」(ClearSpace-1)的任務，是演示清理太空垃圾的技術。根據國際法，衛星是發射衛星國的財產和責任，因此測試目標是ESA的一枚VESPA火箭發射後的整流罩。該衛星於2013年被送入太空，是這型火箭的第二次飛行，目前位在800 ~ 660公里的軌道高度上。選擇它是因為整流罩僅重100公斤，，並且具有簡單的形狀和堅固的結構。

第一個處理的太空垃圾，將是火箭頂部的整流罩，也就是右邊的那一片。(圖/ESA)

當「清潔太空1號」發射升空時，它會先進入500公里的軌道，然後經過測試和調試後，與VESPA會合，在那裡，它將動用用四支機械手臂捕獲目標，然後以計算好的力道，往地球大氣層丟棄，使這塊碎片在大氣層中燃燒。如果任務成功完成，它將繼續測試，捕獲更多太空碎片。

ESA的清潔太空計劃負責人，路易斯·以諾森蒂（Luisa Innocenti）說：「目前的太空已相當擁擠，即使明天所有太空發射都停止了，但是衛星與衛星之間仍會發生碰撞，一但發生，將以幾何級數的速度，造成更多碎片。我們需要開發技術，以避免產生新的碎片，並清除那裡已經存在的碎片。」

(中時電子報)