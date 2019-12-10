美國杯葛世界貿易組織（WTO）法官提名，明天起法官只剩一位，導致上訴機構停擺，歐洲聯盟今天表示會提出臨時替代機制建議，以繼續在國際貿易事務中行使爭端解決權利。

美國總統川普在2016年競選期間一再抨擊全球貿易協定，聲稱多邊貿易協定毀了美國經濟，並說美國可能會退出WTO。結果美國雖未退出，但自2017年以來透過持續杯葛上訴機構成員任命削弱WTO功能。

WTO上訴機構原設有7位法官，在美國持續杯葛人選提名後，目前法官僅剩3位，是審理上訴所需的最低人數，但今天又有2位法官退休，導致12月11日開始，當成員國提出上訴時將面臨法官人數不足無法執行裁決。

歐盟主管貿易執委霍根（Phil Hogan）今天表示，11日開始WTO上訴機構將因為無法執行而停擺，這對基於規則的國際貿易體系是一個令人遺憾且非常嚴重的打擊。

霍根指出，歐盟是多邊貿易體系的堅定支持者，並相信具有有效爭端解決功能的WTO能確保開放及公平貿易，歐盟已提出一項臨時替代性的上訴機制構想，不久會公布進一步資訊，以此確保歐盟能繼續在國際貿易事務中行使權利。

歐盟此舉雖嘗試設立一個具有約束力的臨時上訴機制，但最終WTO必須為上訴機構尋求解套方案才是解決之道。

WTO成立於1995年，主旨推動貿易開放及透過談判制定貿易規則，但當成員國因其經濟或政治考量出現貿易衝突，可透過具有拘束力的爭端解決機制（Dispute Settlement Body,DSB）裁決。

爭端解決機制程序大致依序為：雙邊諮商（Request for Consultations）、成立爭端解決小組（Panel）、上訴（Appellate Body，AB）、執行及監督等，其中「爭端解決小組」類似一審，「上訴」就是二審，進入這個階段時，最低門檻需要3位法官審理上訴案件。

(中央社)