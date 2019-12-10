美國眾議院民主黨人10日公布2項彈劾總統川普的法案條文，指控川普濫用職權以及妨礙國會調查。眾院最快下周進行彈劾案全院表決，川普可能成為美國逾二百年歷史上，第四位即將面臨國會彈劾的總統。

民主黨籍眾議院議長裴洛西，與司法委員會主席納德勒、情報委員會主席謝安達等人10日上午召開記者會，宣布2項彈劾總統川普的條文，分別是濫用職權與妨礙國會調查。納德勒說，「總統認為他的地位高過於法律，我們不能容許」。謝安達則表示，「不能再等待，讓川普欺騙我們到下一次大選」。

有報導指出，民主黨最快下星期就會舉行彈劾案的眾議院全院表決，另有指會在聖誕節前。川普可能成為美國建國243年以來，第四位面臨彈劾的總統，前三位是柯林頓與安德魯·詹森，尼克森則是在國會通過彈劾案前就辭去總統職位。川普10日在推特說，「彈劾一位擁有多項政績、創造國家史上最強經濟，而且毫無過失的總統，完全是政治上的神經錯亂！」

民主黨人指控總統川普，使用扣押給烏克蘭的3910億美元軍事援助，和邀請烏克蘭總統澤倫斯基訪問白宮作為手段，施壓烏國調查明年大選對手拜登和他的兒子韓特。民主黨人表示，這不但是濫用職權而且等同賄賂，使自身政治利益凌駕於國家利益，更讓外國勢力介入美國大選。

此外，民主黨人主張川普妨礙彈劾調查，不僅拒絕提供相關文件，還指示高階顧問與政府官員不要出面作證。另有人主張把範圍擴大，加入川普試圖妨礙特別檢察官穆勒的「通俄門」調查。共和黨反駁，這些指控都沒有直接證據。共和黨籍眾議院司法委員會副主席柯林斯指責裴洛西急促推動彈劾。

民主黨掌控的眾議院預計會通過彈劾案，參議院將在1月進行審理。但是參議院需要67票贊成才能把川普定罪和罷免，在共和黨以53席占該院多數情況下不太可能發生。

(中時 )