亞洲冬季聯盟今（10）晚進行中職聯隊與日職白隊之戰，日職白隊石橋康太、松田進各有1支2分炮的帶動，終場日職白隊以13比1大勝中職聯隊、2連勝，同時創下本屆冬盟最大得分差。

日職白隊派出阿知羅拓馬先發6局被打4安打失1分，田中優大、鎌田光津希各投2、1局無失分；中職聯隊先發投手吳承諭投3局丟4分，接手的方建德更慘，投1局掉5分，包括松田進的2分炮。

日職白隊的打擊火力全開，全場揮出16支安打、外加5次保送與4次盜壘，戰術大串連，如果不是吞下9次三振，打擊火力應可血洗中職聯隊。而中職聯隊只有5安打、成晉包辦2支，廖健富打出唯1有打點的安打。

今年冬盟從11月23日開打以來，只有5場比賽有球隊得分是兩位數，而最大的得分差是12月7日的中職聯隊10比0勝韓職聯隊，今晚的日職白隊13比1勝中職聯隊改寫紀錄。

冬盟打完今晚比賽後，落敗的中職聯隊跌落第4，與暫居第3的味全龍沒有勝差，距第2名日本社會人與排名第1的日職紅隊的勝差分別為「1」與「2」。

(中時 )