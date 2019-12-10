公費流感疫苗第二階段12月8日才剛開打，結果今天不少地方衛生所傳出已經沒貨了，民眾想打卻打不到。立法委員陳靜敏明天將就此事，在衛環委員會向衛福部長陳時中質詢該事進度。

第二階段公費流感施打對象學齡前幼兒、65歲以上長者為流感高危險群，但包含台東衛生所、桃園平鎮區衛生所等，地方衛生所臉書小編，今天紛紛上臉書表示，接種才進行第二天，就已經出現斷貨的狀況。

對此，疾管署副署長羅一鈞表示，第二階段疾管署200多萬劑公費疫苗已經通通配送到全國各地方衛生局，「不可能兩天就打完」，他推測應是衛生局控貨較緊，而部分衛生所接種速度較快，「貨源沒有銜接上」。

羅一鈞表示，疫苗不可能一下子就打完，衛生所缺貨可向衛生局通報，再重新配貨即可，若溝通不順暢，「疾管署可以協助」增加配送速度。

羅一鈞表示，截至12月8日，全國公費流感疫苗接種數約87.3萬劑，其中12月8日當日接種數約8.1萬劑；目前各縣市政府衛生局獲配送公費流感疫苗量累計約316.5萬劑，仍有229.2萬劑可供接種，足敷因應第一階段及第二階段對象接種需求，並預計明年1月10日前完成校園接種，他強調，劑量一定充足。

(中時 )