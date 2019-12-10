2020大選已近身肉搏，打非典型選戰的韓國瑜陣營，在朱立倫接任全國競總主委掌管軍符，立即出手整合組織各方戰力後，再搭配文宣砲手調整，接連開轟敵營，「沛之莫能禦」的氣勢正悄然浮現。最後一個月，選戰將見真章，只要藍營上下同心齊力，如同朱立倫所言「任何人不能有自私自利的考量」，誰說禿子贏不了騙子，螞蟻咬不死大象？

這次總統大選，國民黨原本可藉著去年九合一勝選打順風牌，但初選過程產生種種裂痕，加上黨中央無力、甚至無心調處，一手好牌打成爛牌，使得原本已奄奄一息的蔡政府趁勢使力，一面膨風政績、政策買票，一面以抹黑抹紅各種奧步汙名化對手，竟也營造出民調超強、選舉行情長紅的表相。

如今藍軍面對綠營，資源完全不對稱，正是一場韓國瑜形容「乞丐對王子」的戰爭。幸好韓如同過去穿布鞋的民進黨，採非典型國民黨的草根戰法，以「民心」為核心，挾強大民意對決當權資源，還經常不按牌理出牌，例如向支持者喊出「選票投韓，民調挺蔡」，打得假民調進退失據、綠營手足無措。即使藍營及韓國瑜因缺乏經費，不再如傳統選舉般廣設競選總部等選戰接待賓客的據點，仍能穩住局勢，持續抗衡叫陣綠營。

隨著選戰倒數，藍營先前檯面下整合逐漸顯現效果，競總「三巨頭」陸續就位，包括擔任後援總會長連戰在檯面下當桶箍，拉住黨內各天王及郭董、王金平，使其歸隊或減輕傷害，還低調綿密組織各行業領袖挺韓；朱立倫也正式接掌主委軍符，站上檯面整合總部、黨部合一，以及中央到地方各面向戰力；顧問團總團長林豐正本月也將出面成立含括部會首長、縣市長、立委及省議員層級的顧問團，加上前組發會主委李哲華接任競總執行長等人事調整，藍營的陸軍組織戰，從立委連結到總統選戰，已然將從點、線、面，開始全面收網。

文宣空戰方面，王淺秋、鄭照新、李昶志等加入發言人群，強化炮火，也反守為攻，例如揭穿蔡總統「假公務真輔選」的拜廟行程，就是犀利之作，加上藍營民代齊力揭弊，例如楊蕙如網軍案，更命中綠營要害，惟揭弊過程務必謹慎拿捏分寸，避免再有推女警、塞門縫等「秀過頭」之舉，被綠營作為移轉焦點的逃生口，更流於「撿了槍還會膛炸」之譏。

韓國瑜曾說選舉最大祕密就是「票多的贏，票少的輸」；乍聽好笑，實含哲理。重新整軍的藍營在倒數一個月，除了揭弊反黑打奧步，更要結合韓第二次土地傾聽之旅、三場大造勢及政策牛肉，再捲庶民人氣，同時引導議題，讓綠營回歸正面戰，不要有機會脫逃，再以芒果乾續打恐中牌；箭已離弦、船已過江，若藍軍秉持勝選方程式，真能上下齊心向前，就能成為票多的一方。

(中時 )