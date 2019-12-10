趙少康主持TVBS《少康戰情室》，9日獨家專訪國民黨正副總統參選人韓國瑜及張善政，此為兩人搭檔後，首次在電視節目中合體。趙少康10日透露，訪問韓國瑜與張善政那一集，他們表現非常好，節目收視率也非常高！

趙少康邀請兩人再度合唱改編的〈採紅菱〉，韓國瑜和張善政也大方重現上午於中選會的場景，十指緊扣大聲合唱。

韓國瑜近日呼籲支持者，「接到民調電話，請說出『唯一支持蔡英文』。」被外界視為怪招，連趙少康也不禁疑惑詢問：「這是什麼策略？」

韓國瑜首度公開表示：「民進黨右手抹黑造謠、左手做假民調，這招是要讓民調失準，就像斷了民進黨的左手。」

韓國瑜認為，民進黨透過抹黑為對手扣上大帽子，接著再製造假民調，營造出「韓陣營做了什麼事，因此民調持續低落」的表象，試圖影響選民認知。

趙少康10日與尹乃菁在主持Yahoo TV《鄉民來衝康》的節目中透露，韓國瑜接受TVBS《少康戰情室》訪問時表現非常好，而且該節目收視率也非常高！

(中時電子報)