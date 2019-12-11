國揚集團負責人侯西峰，不出手則已，一出手就一鳴驚人！今（10）日再度出手，以漢神資產管理公司名義，砸下16億餘元收購中和羊毛53％股權，震撼市場，究竟霸氣出手是為哪樁？原來，是看準了中和羊毛持股47％的一家文創公司-鑫囍國際公司。

國揚實業總經理彭紹齡10日表示，此次漢神資產拿下中和羊毛股權，儘管其最主要資產，包括台北市敦化南路的原中和羊毛大樓、以及基隆七堵土地等，多年來都已陸續處分掉，目前擁有的資產已相當少，但國揚集團負責人侯西峰之所以會購置中和羊毛的股權53％，主要原因，是因為中和羊毛有一個家轉投資公司-鑫囍國際公司，作文創的，相當有潛力、有價值，所以漢神資產才會買下來。

彭紹齡表示，這家鑫囍國際，中和羊毛有投資3.6億元、持股比例是47％，是文創產業的明日之星。這些年有很多代表作，像星巴克Starbucks最近出的外帶杯，就是鑫囍所設計。

另外，彭紹齡也談到重點，指出中和羊毛本身股本是9億元，但淨值有27億元，負債比只有7.7％，手中現金更有23億元，所以漢神資產用16億元來買中和羊毛53％股權，不但安全、更可擁有未來極具潛力的鑫囍國際。

彭紹齡表示，「侯董」有側面了解鑫囍國際這家文創公司，整個團隊素質相當好，可以與國揚集團的百貨、飯店、餐飲等事業，互相加分，提高綜效；對於鑫囍來說，與國揚集團合作更可以有更大發揮的平台和效益。

(工商 )