總統大選與立法委員選舉選戰正熱，產經新聞發行的雜誌「正論」推出以「台灣危機」為題的增刊，日本首相安倍晉三胞弟、眾議員岸信夫在文中表示期待美日台進行安全保障對話。

正論雜誌一月號以「台灣危機」為題發行增刊，在第一單元「領導人的話」中，涵蓋過去報導的針對前總統李登輝、前總統陳水扁、總統蔡英文、前行政院長賴清德等人的專訪內容。中華民國駐日代表謝長廷以「台灣是亞洲的民主堡壘」、岸信夫以「美日台的安全保障對話」為題發表看法。

岸信夫表示，要探討當今的台灣，一定要注意美國的動向。對於美國政府比以往更支持台灣一事，他給予高度肯定，但他知道這可能讓中國感到不耐，中國在受到來自美國的壓力後，或許因無法反制轉而對台灣施壓，在這樣的情況下，日本該怎麼做很重要。

他認為，美國有一部台灣關係法，在安全保障上可守護台灣，台日關係友好，卻無相當於台灣關係法的法律。日本根據憲法，要協防台灣有實際上的困難，但也不能什麼都不做。就日本來說，確保台灣活動空間很重要，比如支持台灣參加世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO），應更積極協助台灣加入國際社會。

曾任外務副大臣（外交部副部長）的岸信夫說，明年春天日本政府將邀請中華人民共和國主席習近平到日本國是訪問，中國如果想讓這次訪問成功，對日本應該言行上會自我克制一點。日本可推動政要訪台，因為沒邦交，外務大臣不可能訪台，不妨派副大臣級的政要訪台。

今年2月，蔡總統接受「產經新聞」專訪時呼籲日本與台灣進行安保對話。岸信夫說，日台應該直接進行安保對話，而且最重要的是有美國的參與，美國展現存在感。他認為，應努力促成美日台安保對話，這可從民間的「第2軌」對話做起。

他表示，就像美國派遣不少軍人進駐美國在台協會（AIT）一樣，日本也應建立那樣的體制，派遣主力級自衛隊員進駐（在台北的）日本台灣交流協會，這可與台灣的軍方建立關係以備有不測事態發生。

針對台灣的政局，岸信夫認為，蔡總統執政這4年因中國崛起，在兩岸關係上要維持現狀是很艱難的事，民主進步黨政府因獨立志向比較強，應該受到來自中國的很多干涉。

他說，民進黨與國民黨的不同就在於與中國之間所保持的距離感。國民黨採親中路線，民進黨採取維持現狀的路線，香港情勢所造成的影響愈來愈大，台灣人希望維持與日本共享自由、民主、法治價值的台灣，而且這種意念愈來愈強。

「正論」一月號這本增刊內容豐富，在「台灣總統選舉走向的單元」有東京外國語大學名譽教授井尻秀憲探討蔡總統連任的可能性增高、產經新聞外信部（國際部）次長矢板明夫分析總統選舉走向。

在「應守護的台日紐帶」單元有前總統府國策顧問金美齡談日本與台灣同在、全日本台灣連合會會長趙中正談盼促成蔡總統訪日、日本李登輝之友會事務局長談「日本版台灣關係法」等。

(中央社)