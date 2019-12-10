芬蘭國會今天批准由社會民主黨（Social Democratic Party）提名的34歲人選馬林（Sanna Marin）擔任總理，馬林正式成為全球最年輕現任總理。

路透社報導，馬林在國會200席議員中獲得99票支持、70票反對，30名議員缺席表決。

馬林在推特（Twitter）發文說：「未來4年內，我們無法讓芬蘭變得完美，但芬蘭可以變得更好…我們希望建立一個孩子能自由發展、眾人皆能有尊嚴生活到老的社會。」

芬蘭內閣政府第2大黨中間黨（Centre Party）日前表示，社會民主黨籍前總理李納（Antti Rinne）處理郵政罷工的方式，讓中間黨對李納失去信心，李納便於本月3日宣布請辭。

國會今天批准由馬林擔任總理後，馬林的內閣將由12名女性部長、7名男性部長組成。

但在慶祝氣氛背後，馬林所屬的社會民主黨與主要執政夥伴中間黨的分歧仍深。

中間黨希望採取行動提振芬蘭就業率，以負擔這個福利國家的龐大支出，馬林勢必向中間黨奮力捍衛自己的左派觀點。而在馬林就任總理之際，罷工也在持續進行。

(中央社)