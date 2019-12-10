選戰倒數計時，國民黨鑑於黑韓不斷、假訊息充斥、行政資源輔選不斷，17日將首度成立「國政配全國律師界顧問團」，除訴求司改，也將在各縣市布下律師重兵，以「反黑、打假、抓鬼」為3大主軸。當天也將成立「全國工商企業團體挺韓後援會、「全國及北市勞工後援會」，展現大老闆、勞工都力挺「國政配」的氣勢。

韓國瑜全國後援總會指出，律師界以往大多偏綠，國民黨過去大選也不曾成立律師後援會，這次因蔡政府濫權失政，許多律師看不下去，才全台連署挺韓；原本要組成後援會，後來決定成立更具多元功能性的顧問團，協助反黑韓、打假訊息、抓包括公家資源輔選在內的賄選行為，隨時以法律應戰。

律師顧問團總團長由曾任全聯會副理事長的前北市議員邱錦添擔任， 3位副總團長為法官出身的前全聯會理事長吳光陸、名律師周燦雄及林順益，這次新黨連署的副總統參選人陳麗玲律師擔任副秘書長；此外，22縣市都設團長，全台有逾百位律師加入。

顧問團將在中央黨部成軍，目前除了韓國瑜尚未敲定行程，張善政及黨主席吳敦義已確定出席，將邀法律人背景的前總統馬英九、前政務委員蔡玉玲、立委吳志揚、蔣萬安及不分區立委候選人李貴敏出席。

當天下午，由後援總會長連戰親自主導的工商企業團體挺韓後援會，將在中央黨部成立，成員包括八大工商團體，由工商協進會理事長林伯豐擔任會長，工總監事會召集人潘俊榮、商總理事長賴正鎰及工商建研會長郭國聖等近300位台灣企業領袖將齊聚，由韓國瑜頒授戰旗、聘書及合照，連戰、吳伯雄及吳敦義都將出席。輔選人士說，這個後援會含括許多上市櫃公司老闆，凸顯企業界挺韓決心。

據悉，連戰雖未進駐設在國民黨中央黨部12樓的後援總會，但早已在檯面下悄悄邀各行業領袖到他辦公室會商，組成後援會，包括金融、農漁業、科技、交通、教育等等，工商企業團體只是其中之一。

全國勞工後援總會暨北市勞工後援會當天下午則在三軍軍官俱樂部成立，分別由前立委侯彩鳳、譚秋英擔任會長，張善政、吳敦義都將出席，當天將簽署勞工政策白皮書，並發表6大勞工政策：提供「無薪假6成薪」、同額「補貼自提退休金」、撥補「勞保基金」、重修「一例一休」、建構「照顧不離職」環境、延長「育兒留職停薪津貼」。

(中時 )