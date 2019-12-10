電影《喜從天降》4月在金馬奇幻影展放映時口碑熱烈，10日對外宣布將在1月23日小年夜院線上映，橫闖賀歲檔。電影公司同時發布電影海報，包括資深喜劇泰斗廖峻、張允曦（小8）；金獎實力派演員林美秀、劉冠廷、曾之喬等超強卡司，堪稱鼠年最金光閃閃的賀歲喜劇。
《喜從天降》是小8首度擔任女主角的電影，如今將在新年與觀眾見面，她興奮大喊「Unbelievable！不可置信！」，她坦言從沒想過自己人生會走到這一天，更以發表得獎感言的口吻說：「感謝一路上幫助我的貴人！」小8一得知定檔日後，立刻在臉書上告知親朋好友，「請不要客氣來看我、抱我」，更和同檔的《你的情歌》主演柯佳嬿隔空喊話「我也會去看你，聽你唱情歌」。
小8也認為《喜從天降》上映日期格外喜氣，「1月23日除了是世界自由日外，還是小年夜，有一種除舊佈新的感覺。我覺得人要翻身就得有所轉變，看完電影2020年就會『喜從天降』！」而該片導演李中則在自已臉書上激動寫道：「阿娘，我終於拍到賀歲片了啦！」
小8飾演住豪宅的市井小民，與老公節儉度日帶著兒子在空屋內搭帳篷，洗澡用水還要跑去大樓泳池，只為維持完美屋況，以便轉賣增值，卻遇上從天而降的億萬富翁廖峻來搗亂，他化身史上最難搞的「歐吉桑」，一群人鬧了不少荒謬事，碰撞出意想不到的喜劇火花。
國民媽媽林美秀這次詮釋貴婦主委，穿金戴銀講話尖銳，搭配「永遠的軍中情人」方季惟與搞笑女團「白文鳥」成員百白，嗆辣貴婦團就此成立，卻又各懷詭計爾虞我詐。代言接不完的廣告女王曾之喬與剛出爐的金馬最佳男配角劉冠廷則化身最歪腰殺手搭檔，邊執行任務還邊談戀愛，槍口隨時都在冒出粉紅泡泡。
(中時 )
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