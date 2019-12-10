學滑雪對亞熱帶的台灣人是新鮮的體驗。圖：業者提供

洛山寺臨海的涼亭，搭上古松特別優美。圖：張佩芬

江原航空執行長Tony

江原航空本月26日即將開闢台北-江原道機場直飛航線，該公司在道廳政府與地接業者全力支持下，推出超低價行程，目前首航的5天4夜含稅4,888元起團體行程已被預訂一空，元旦假期的5,388元起還有空位，消費者可以低於國內旅遊的價格，來一趟韓國雪地之旅。江原航空執行長Tony,Joo表示，預計明年三月增開台中與高雄航線。

旅行業者指出，江原航空首航航班機票提供給旅行社的來回未稅票在1千元上下，韓國的地接也配合提供食宿、交通方面各種優惠，因此才能推出超低價的行程，因為時間緊迫，各公司目前推出的行程都包括首爾在內，主要是旅行社對首爾市場非常熟悉，另有了首爾行程比較容易衝量，待明年第二季就會規畫出純江原道的行程。

業者也坦承，江原道缺乏購物站也是旅行業必須考量的重要因素，首爾的人蔘、化妝品、養肝保健品與旅行社都已建立長期合作關係，很多旅客也有購買需求，如果是無購物行程，團費會拉高許多。對此江原道航空洪副總經理表示，公司已經考慮自設購物站，希望能將旅客5天的行程都留在江原道。

實際上江原道旅遊資源相當豐富，經過去年平昌冬季奧運，各項建設更加周全，旅客可親炙多個著名韓劇的拍攝景點，不論滑雪、雪嶽山賞雪、安木巷喝咖啡賞海景、玩奧運新興的冰壺競賽，參拜臨海優美的落山寺，到高誠統一展望台眺望北韓，或是在非武裝地區博物館（DMZ）一窺韓戰秘辛，豐富多樣。

當地的美食，包括人蔘雞、明太魚湯、牛肉清湯、銅盤烤肉、橡子凍等都超合台灣人口味，尤其是在冬季，熱騰騰的各式燉湯，讓旅客暖胃舒心。

江原道廳航空海運課課長尹根相表示，為了吸引自由行旅客，外籍旅客在江原道的春川與江陵市，憑護照搭乘外就可以3小時2萬韓圜，約新台幣520元的價格搭乘計程車，原價則需6萬韓圜，差價由江原道政府買單，這項優惠考慮擴大到其他城市；另在機場與市區間提供免費接送。

目前雄獅集團的旅天下，12／30、31日5,388元還有空位；康福旅行社12／30、31日的8,888與9,888元行程還有空位；雄峰旅行社12／31日8,500行程還有空位，新隆旅遊1／5、6、9日11,900原行程還有名額，到了農曆新年，售價就會跳到1.56到2.6萬元（無購物）。

江原航空預計明年3月增飛台中與高雄，台中預定每周4班，高雄每周3班，以全新737-800客機飛行。

(工商 )