鈞泰國際監察人「高賓國際商務有限公司」10日召開臨時股東會，通過董監事改選議案。不過股東會場外，一早就聚集小股東抗議，指這次臨時股東會無效，呼籲政府不能再讓曾經涉嫌掏空的陳聰明集團再度入主公司。對於臨時股東會的結果，鈞泰國際表示，這次臨時股東會，不論其議案內容為何，會議結論為何，均不承認其合法性，因為召集會議的人資格有疑義，更沒有監察人召集臨時股東會的必要性，將委請律師採取適當法律行動，捍衛公司及股東權益。

對於10日鈞泰國際臨時股東會，有多位股東對這場股東會的正當性提出問題，包括要求高賓國際解釋與股市禿鷹陳聰明的關聯；質疑108年10月14日監察人列席董事會，為表示反對意見，提前兩天召集相同議案，不符合公司法第220條規定，當場認為這場會議是違法召集，以及董監名單與凱達建設陳長欣、陳聰明之連結，要求監察人說明；質疑高賓國際一開始以法人監察人名義召集，顯然不合法，今日又變更說法為焦威文召集，明顯是違法召集股東會。

不過，面對多位股東的質疑，高賓國際僅回應「我們是合法召開股東會」。

除了會場內有股東質疑外，場外也有許多股東前來拉布條抗議。針對這場臨時股東會通過了董監事改選議案。鈞泰國際也發布重要訊息：

〈1〉本公司刻正發文至經濟部商業司、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心等相關單位，澄清「高賓國際商務有限公司」並非本公司監察人，並無召集本公司股東會之權限。

〈2〉本公司亦已委請律師循司法途徑匡正本公司法人股東高賓國際商務有限公司之恣意違法行逕。

(中時 )