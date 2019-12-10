多年來致力於同婚的祁家威，被認為多年來都傾向支持國民黨，甚至幫國民黨立委林奕華站臺，但他今（10）日在臉書直播表態，透露2020總統將投給蔡英文。

同婚先驅祁家威公開表態，「總統票一定一定要給3號蔡英文」，至於立委希望大家能拋開藍綠的情節，應該要支持挺同的候選人，若是在臺北中正萬華區「一定要傾全力、死命地保住林昶佐連任」，大安區則要投給林奕華，中山區則是蔣萬安，「要讓在臺灣的民主告訴全世界，所有挺同的民意代表，你的政治生命不會結束」，強調區域立委一定要慎選。

至於政黨票，祁家威特別提到臺灣維新黨，因為臺灣維新黨表態全黨挺同，加上自己又是臺灣維新黨的首席顧問，所以自己的政黨票會投給臺灣維新黨。

祁家威主張要挺「自己人」，而目前國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜都不在這兩項考量內，所以不考慮。而文山區國民黨立委參選人賴士葆，曾誇下海口，若國民黨執政就要把同婚法案打回原點，「像這種人，絕對不可以讓他當選」。

但就有網友留言問「吳怡農很挺同欸」、「吳怡農比蔣萬安還挺同」。對此祁家威則回，自己的標準是立委參選人只要在5月17日，《司法院釋字第七四八號解釋施行法》表決中表態挺同，就應該投票支持，至於吳怡農則還沒有「戰績」。不過還是有不少人替吳怡農抱屈，「吳怡農還沒上怎麼做...」。

(中時電子報)