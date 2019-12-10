南韓超人氣男團「SEVENTEEN」2015年出道來不斷刷新自身記錄，今年9月攜正規三輯《An Ode》回歸，發行三天就打破首週最佳銷量，以70萬張成績超越前作《You Made My Dawn》33萬張的一倍以上，更是出道迷你專輯《17 CARAT》首週銷量1400張的500倍成長，成員HOSHI因此感動飆淚。而「SEVENTEEN」最新世界巡迴演唱會，繼首爾、日本、東南亞、北美場次後，台北場確認明年2月29日在林口的國立體育大學綜合體育館舉辦，要陪伴全台CARAT（SEVENTEEN官方粉絲名稱）度過228連假。門票預計於12月21日正式開賣，Live Nation會員可搶先預購。

「SEVENTEEN」有「13名成員+3個分隊+1個團體=17」意涵，分為主唱隊、嘻哈隊還有表演隊，由隊長S.COUPS、淨漢、JOSHUA、JUN、HOSHI、WONWOO、WOOZI、THE8、珉奎、DK、勝寛、VERNON、DINO13人組成，出道以來有「自給自足偶像」、「家庭手工業偶像」稱號，作曲、作詞、編舞、製作一把抓，專輯銷量、演唱會規模更是年年擴大，2020年「ODE TO YOU」世界巡演將首度進軍歐洲，5月份則戰日本三大巨蛋，預定於東京、大阪、福岡三地舉辦共5場演唱會，展現超強人氣。

而韓語正規三輯《An Ode》首週銷量大破70萬，成員淨漢在電台訪問時表示：「第一週宣傳結束後，有時間的孩子聚在一起吃飯，吃飯的時候剛好過了半夜0點，專輯銷量消息出來了，成員都覺得好神奇，HOSHI還哭了，就是一股情緒突然湧上來，很開心也覺得很神奇，非常感謝大家！」13位成員要帶著所有CARAT一一完成夢想。

SEVENTEEN明年來台開唱。（理想國Live Nation Taiwan提供）

「SEVENTEEN」在2016年首次來台，以「SHINING DIAMONDS」見面會和大家見面；2017年帶著「DIAMOND EDGE」、2018年「IDEAL CUT」巡演再度造訪，中間來參加拼盤演出；2020年將是SEVENTEEN第五度來台，獻上第三次單獨演唱會。

上月中旬「SEVENTEEN」隊長S.COUPS因心理問題，決定以健康為優先、暫停活動休養，但不時透過官方社群和粉絲互動，成員HOSHI在Mnet Asian Music Awards（簡稱MAMA）頒獎禮上喊話：「在看的S.COUPS，我愛你！」讓大家感受到SEVENTEEN成員之間的深厚感情。針對明年台灣場演出，經紀公司將於演出將近時，視S.COUPS的身體狀況決定是否將以完整體和台灣的粉絲見面。但其他成員對於可以再次來台開唱都表示期待，希望屆時無論隊長能否同行，歌迷們都能到場給予SEVENTEEN最溫暖的支持。

(中時 )