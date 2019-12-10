由甄子丹領軍的華語功夫鉅作《葉問4：完結篇》還未上映就備受矚目，10日電影公司發布「終極對決篇」幕後花絮，可窺見葉問以詠春拳法對戰太極、美式空手道及自由搏擊，招招式式都打出新意。甄子丹對袁和平的動作指導感到十分放心，「八爺（袁和平）是屬於大師級，在動作設計上完全不需要擔心，他絕對能提供最新穎的設計。」飾演美國海軍陸戰隊軍官的吳建豪也說：「八爺的要求非常嚴格，他一定要拍到最好的那個時刻。」

《葉問4：完結篇》甄子丹大打出手。（華映娛樂提供）

扮演李小龍的陳國坤也對八爺的設計深感佩服，「是部一會讓觀眾驚喜的作品」。之前《葉問3》的李小龍只是簡短現身，但這回加了李小龍身手的展現，截拳道、雙節棍及寸拳都精彩的展現在觀眾眼前。袁和平用心打磨各種動作場面，他表示葉問的詠春面對中外各派動作功夫，也會進行全新的設計，除了以「單手」詠春對戰太極之外，「動作一定是要漂亮，破解也要很精彩。」

《葉問》系列將功夫電影推向高峰，導演葉偉信這回推出最終章格外謹慎，不論是葉問「為何而戰」到「出手招式」都要求完美鋪陳，他強調「整部作品最重要的是打的理由，如果打只是硬要打，就不可能是一部好的電影」。他表示練武除了強身健體之外，「最重要的是練武之人有一份正義的責任，看到不公義的事會挺身而出」，展現葉問的詠春精神。

吳建豪在《葉問4：完結篇》下足苦功。（華映娛樂提供）

《葉問4：完結篇》在台灣愛到影迷的高度期待，各大戲院也看好《葉問4》將會再造功夫電影高峰，紛紛推出華語電影少見的預售計畫，包括威秀、秀泰、美麗新、豪華、國賓、喜樂時代、哈啦及凱擘等超過60家戲院都推出預售規劃，12月6日開放，提供影迷提前訂票。《葉問4：完結篇》將於12月20日正式上映。

袁和平擔任《葉問》系列電影的動作指導，功不可沒。（華映娛樂提供）

陳國坤神似李小龍，在《葉問4：完結篇》演出本尊。（華映娛樂提供）

吳樾參與《葉問4：完結篇》演出，勤練太極。（華映娛樂提供）

(中時 )