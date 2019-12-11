美開放關島為免稅地區，使關島成為海島度假及購物知名景點，國人前往觀光人數持續攀升，依關島觀光局預估，2019年整體入境旅客人數可望年增7％至163.1萬人次，創歷史新高水準。第一銀行特將關島分行行舍遷至塔穆寧商業區主要幹道上，就近服務。

今年適逢一銀成立120周年，一銀董事長廖燦昌表示，未來的經營策略方向，將以「風控為本」的核心價值，持續整合集團通路，拓展業務版圖，逐步擴充海外市場，並期望串聯海內外經營據點，提供加值型跨境金融服務，為全球客戶提供堅實後盾。

一銀關島分行10日舉行喬遷慶祝茶會，各界代表包括當地台灣商會及重要客戶等百餘位嘉賓共襄盛舉。茶會由一銀董事長廖燦昌親自主持，現場貴賓冠蓋雲集，場面熱鬧盛大。

一銀早期跟隨著台商海外投資腳步提供金融服務，1977年1月3日設立了第一家海外分行─關島分行，為當地首家也是唯一的台資銀行，開啟並樹立了一銀國際化布局重要基石，迄今已深耕42個年頭，深具歷史意義及地位。

一銀全球海外據點橫跨歐、亞、美、澳四大洲，遍及各主要金融中心如紐約、倫敦、香港、東京、新加坡與上海等城市。截至目前為止，共有37家海外據點，今年除已於美國及印尼增設2家據點外，年底柬埔寨金邊分行轄下2家支行將開業，2020年預計再有美國德州休士頓分行、德國法蘭克福分行及美國子行聖馬特奧分行等3家分支機構陸續開業，為一銀海外再添新動能。

(中時 )