中國信託金控大股東辜仲諒近日出席辜家舊居「鹿港民俗文物館」洋樓建築落成百年活動，致辭時談起兒時有趣回憶，他笑說，以前回阿嬤家住時，因為房子太大，表哥又一直講鬼故事，害他連廁所都不敢去。

工商時報報導，台灣五大家族之一辜家的舊居「鹿港民俗文物館」洋樓建築適逢落成百年，本月7日舉辦活動，鹿港民俗文物館董事辜寬敏、鹿港民俗文物館董事長辜仲諒共同出席。

辜仲諒表示，雖然他不是在鹿港出生，但每年都會回古厝掃墓，小時候記憶都很愉快，但每次回阿嬤家住時，因為宅子太大、沒電視，表哥又一直講鬼故事，讓他覺得宅子又大又陰冷，嚇得連廁所都不敢去，一席話逗得台下哈哈大笑。

辜仲諒說，八叔公（辜寬敏）和阿嬤從小就一直提醒他，要為台灣人奉獻。因此，中國信託十多年前就成立慈善基金會，特別幫助偏鄉中的偏鄉、弱勢小朋友及辛苦的家庭。

今年55歲的辜仲諒近來頻頻以「中華民國棒球協會理事長」身分登上媒體版面，他今年不僅帶領U12、U18、亞洲棒球錦標賽等賽事成功奪冠，還帶著台灣隊殺進WBSC世界12強棒球錦標賽複賽，成為台灣棒球界重要人物。

(中時電子報)