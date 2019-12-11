桃園機場捷運通車兩年多，但周邊房價卻看不到慶祝行情，以新莊副都心站為例，近年頻頻爆出賠售潮，其中位在中央路的建案，有屋主認賠逾500萬元出場，每坪成交價下修至39萬元，與之前最高成交價6字頭相比，每坪下修逾20萬元。

根據實價登錄資料，位在新莊區中央路屋齡約7年的建案，11樓戶屋主2013年1月以總價2747萬元買進，今年5月以2200萬元出售，持有6年多賠掉547萬元，每坪單價剩39萬元。

過去房市多頭時期，上述社區曾創下每坪6字頭的成交價，不過從2015年10月開始卻爆出賠售案例，實價登錄比價王資訊數據顯示，該社區近一年的平均單價，目前約落在每坪38.4萬元。

房產專家Sway先前於好房網TV直播節目《Sway說》提到，新莊副都心淪為投資客棄守區，過去相較保值的公園景觀、高樓層戶也陸續重跌。他強調，新莊房價現在還沒落底，預計還會再跌3~4年，投資客認為房價已經沒有未來，因此寧願斷臂也要求生。

(中時電子報)