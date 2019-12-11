酒後過量恐不止亂性，慘無人性的事也可能做出！菲律賓近期傳出一起駭人聽聞的兇殺案，一名21歲的酒醉男子疑因聽不懂女子用英文求饒，竟一怒之下將她斬首，甚至還將腦挖出來拌飯吃，目前已遭警方拘捕並送往接受心理評估。

據《每日郵報》報導，菲律賓東米薩米斯省塔利薩延市6日（Talisayan）發現一名無頭女屍，全身僅剩下牛仔褲在身，雙手遭綑綁。在目擊者指控21歲的失業男子東巴（Lloyd Bagtong）最後與死者見面後，警方鎖定東巴，並在其家中發現包裹死者頭顱的衣服，最後將他逮捕。

東巴向警察表示，他當時已又醉又餓，並公墓附近騷擾該名女子後，因女子用他聽不懂的英文求饒，先持鐵棍毆打她，再用身上攜帶的大鐮刀砍下她的頭顱、並用死者衣服包著帶回家，後因肚子餓，就把腦拌入白飯吃掉，並將死者頭顱丟棄到家附近的洞內。

警方認為，東巴可能因為聽不懂英文而受激怒才將這名女子斬首，並準備以謀殺罪名向他提起訴訟，並送往接受心理評估。巴東的鄰居表示，巴東失業及單身，曾患精神病。至於受害女子身份仍在查證中。

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(中時電子報)