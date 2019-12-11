為配合主管機關推動災防告警廣播訊息演練測試精進作為，亞太電信宣布，於108年12月11日下午16:00整發送進行災防告警廣播訊息演練測試，請使用者可以留心，收到警報毋須太過擔心！

亞太電信指出，他們自107年1月起，藉由「每月測試用訊息」頻對本公司北、中、南指定測試基站辦理告警訊息測試，本次測試日期訂於108年12月11日下午16:00整發送，期間將不會影響客戶服務使用，請收到測試訊息之客戶不需緊張。

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一般來說，「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以盡量降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，也請收到測試訊息之客戶無需緊張。

亞太電信指出，為持續確保民眾及早掌握災害資訊而努力，已於近期針對4G災防告警細胞廣播訊息系統進行相關的更新與優化，將持續落實政府政策，不定期實施災防告警系統測試，以期讓災防主管機關未來監測到災害時，可透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，發揮知災與避災之效用。

(中時電子報)