仙人掌適合乾燥環境，位處非洲的肯亞尤其宜居，不過現在當地面臨的頭痛問題是仙人掌生長過剩，已經完全失控，再不積極防治，未來該國將有7成天然牧場將被吞噬、侵占，肯亞政府已經正式對這些「魔鬼仙人掌」開戰。

仙人掌在肯亞已經生長失控，造成當地重大經濟損失，當地人相當頭大。

仙人掌在肯亞已經生長失控，造成當地重大經濟損失。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，1940年代，英國殖民者將仙人掌引進肯亞，當作天然屏障，不過近年來這些仙人掌生長態勢開始失控，已經危害到當地野生動植物、農牧地，讓當地農夫稱它為「魔鬼仙人掌」。

報導說，大象等動物攝取仙人掌果實之餘，也會一口吃掉帶刺的仙人掌，那些尖刺透過嘴巴進入胃壁和腸道，在動物體內引起發炎、紅腫反應。仙人掌狂長，蔓延至村落，便會吸引愈來愈多大象前來覓食，增加人類和動物之間的衝突。此外，仙人掌密集生長，會增加人類回家、牲畜尋找食物的困難度，2017年的一份報告就指出，肯亞萊基皮亞郡（Laikipia County）當地家戶當年度損失慘重，主因在於仙人掌入侵，剝奪原生植物生長環境，導致家禽營養不良。「國際農業與生物科學研究中心」（Centre for Agriculture and Bioscience International，CABI）預估，如果情況再不改善，未來肯亞國內7成天然牧場都會被仙人掌侵占。

How a 'devil cactus' is spreading out of control in Kenyahttps://t.co/vPBYMxe2I5 — International News (@CNNInternatDesk) December 10, 2019

不過防治仙人掌困難重重，肯亞當局近幾年來早就對仙人掌宣戰，他們出動砍刀、機器挖掘機、食仙人掌昆蟲等方法，但都成效有限，原因就在於仙人掌太會長， CABI官員維特（Arne Witt）表示，就算把仙人掌從地上整株挖起，路上若不慎掉了它的一朵花或是種子，很快它們就會再長出來。不僅如此，仙人掌還能透過大象、狒狒等動物傳播，他們一邊吃果實一邊掉種子。

現在肯亞政府已經準備祭出新的防治方法，包括釋放專吃仙人掌的胭脂蟲進行生物防治，另外也包含利用這些仙人掌製造沼氣池，生產出來的沼氣可用於廚房烹飪，預估每天可消耗多達600公斤的仙人掌。

(中時電子報)