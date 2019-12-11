台積電7奈米產能供不應求，目前積極布局5奈米先進製程同樣夯到爆，據了解，蘋果、華為已包下台積電首波5奈米產能，尤其前者更一口氣搶下至少70％，而第3大客戶美商超微（AMD）晚了一步，只能排隊多等1年，到2020年底才能輪得到。

供應鏈日前已透露，台積電5奈米良率已達到50%，由於市場需求超乎預期，每月產能由初期5萬片，逐步增加至7萬片，未來不排除上看到8萬片產能。

台積電5奈米投資計畫以南科晶圓18廠為主，依製程進度推估，將在明年上半年量產。快科技報導，台積電5奈米Fab 18A工廠的產能，幾乎被蘋果和華為給包了，尤其蘋果更一舉拿下至少逾7成，儘管超微也是台積電大客戶，仍要按照順序排隊，預計2020年第4季或2021年初，才能拿到足夠產能。

其實超微也沒那麼急迫，畢竟明年還有第3代Ryzen與第4代EPYC，兩款處理器都採用7奈米製程，隨著競爭對手英特爾10奈米難產，超微持續保持領先優勢，完全依照自己推出產品的節奏，耐心等待台積電5奈米產能。

(中時電子報)