美國聯準會利率決策（FOMC）會議即將召開，但在美國聯準會(Fed)主席鮑爾（Jerome Powell）在上次降息後暗示年底前將不再調整利率政策，等同宣告降息周期結束，但摩根大通摩根大通長期投資策略高級顧問Jan Loeys表示，美國經濟只要遇上一場「普通衰退」，馬上就會出現負利率。

據香港經濟日報報導，Jan Loeys表示，美國經濟目前面臨國際政治情勢不穩，全球經濟也未走出成長放緩陰霾，美國央行利率很有可能步入日本、歐洲的後塵，進入零利率、甚至是負利率的情況。在全球經濟成長放緩之下，全球央行吹起降息潮，並透過不斷累積的債務推升經濟泡沫，2019年上半年全球債務更是高達250兆美元規模。

Jan Loeys認為，只要美國遇上一場普通的經濟衰退，就會也陷入負利率。上周五美國繳出亮眼的非農報告數據，代表美國就業市場依然強勁，暫時緩解美國經濟衰退的疑慮，但是就先前美國公債殖利率倒掛，暗示美國經濟正緩緩醞釀，步入經濟衰退的困境。

Jan Loeys表示，若經濟衰退真的來臨，Fed可能會效法日本以及歐洲央行，恐將利率調至零，甚至是負利率，並重新啟動量化寬鬆政策(QE)。負利率一旦啟動，銀行業藉由放款賺取利潤的空間將大幅縮減，一些退休基金以及保守型投資基金的收入也可能受到債券殖利率過低導致收入大跌。此外，借貸成本低廉也會推高金融商品價格，股市、房地產等也會形成資產泡沫，若是泡沫破滅，恐引發更大經濟衰退。

此外，鮑爾所一再強調的，就是貨幣工具是Fed提振經濟或是面臨經濟衰退的關鍵，但若真的出現負利率，Fed失去降息手段，面臨下一次、更大的經濟衰退將真的處於危機當中。

(中時電子報)