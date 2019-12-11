55歲的王先生，平日身體硬朗很少看醫師，日前因高燒、全身肌肉痠痛等症狀，經快篩證實為A型流感，雖即時予以克流感藥物治療，但數天後卻因胸痛、心跳急促而緊急就醫。

醫療團隊診視時發覺已出現呼吸窘迫、心搏過速而血壓不穩，抽血發現心肌酵素飆高，呈現急性心臟衰竭且血壓越來越低，緊急為其裝置主動脈幫浦與葉克膜體外維生系統，穩住生命跡象，並持續給予抗病毒藥物，經過一周的搶救治療，王先生總算脫離險境，逐漸恢復健康。

台北慈濟醫院心臟血管外科徐展陽醫師表示，心肌炎是心臟肌肉的急性發炎反應，多為病毒感染造成心肌猛爆性的發炎。也就是說，當面對病毒入侵時，免疫系統產生連鎖的發炎反應，有時導致心肌產生嚴重發炎，進而影響心臟收縮力與電氣傳遞，導致急性心臟衰竭；此時，若無及時維生系統介入治療，死亡率高達100％。

由於心肌炎病程會在一兩天內發生急遽變化，所以臨床警覺性極為重要。徐展陽指出，當一般流感病程從不具特異性的高燒、肌肉痠痛進展到胸痛、呼吸窘迫、急性肺水腫時，就必須提高警覺；若進一步從心臟超音波和抽血發現心臟收縮力變得非常差、心肌酵素飆高，臨床上就必須高度懷疑演變成流感重症—急性心肌炎。

然而，最嚴謹的診斷標準，則是用心導管的方式從心臟肌肉進行切片，檢驗發炎細胞是否已浸潤在肌肉中。

文獻報告指出，急性猛烈的心肌炎病程能在適切治療下擁有不錯的預後，因此臨床治療目標即為「在心肌發炎最嚴重的階段即時裝置葉克膜維生系統或是心室輔助器，維持全身循環供血，輔以抗發炎與抗病毒藥物，並密切追蹤心臟功能的恢復，以協助支撐病人心臟無法自主跳動的日子。」

徐展陽說明，心臟不跳動的情況下，不流動的血液會在腔室內產生血塊，容易造成心臟永久壞死或中風等併發症，必要時需做緊急的心臟切開引流，並進入等待心臟移植之路。然而，葉克膜維生系統更是在治療效果發揮前的過渡期間提供重要支持。

根據衛福部疾管署統計資料顯示，流感爆發時，重症及死亡者多見於老年人、嬰幼兒，以及患有心、肺、腎臟及代謝性疾病，貧血或免疫功能不全者。急性心肌炎是流感重症表現之一，因此，徐展陽建議，定期接種流感疫苗，是預防流感併發症最有效的方式；此外，正常作息、健康飲食，降低慢性及代謝疾病可能造成的影響，更是維繫健康、避免心肌炎發生的積極作法。

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(中時電子報)