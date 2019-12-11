一名女網友透露，自己的貼身衣物經常無故消失一整晚，直到早上才被放回去！而且她還發現衣物上多了一片憶體乾掉的痕跡，一禮拜被拿兩三次，真的不知道怎麼去解決這問題。

原PO在《爆料公社公開版》表示，弟弟大學畢業後搬回家裡後，被發現多次拿原PO內衣解決生理需求。她說，昨晚洗澡時，房間內衣櫃明顯被打開，有一件內衣到今天早上才放回去。而內衣上也多了「乾掉的體液黃黃一片」一個禮拜被拿兩三次，真的不知道怎麼去解決這問題讓她相當困擾，她也提到蠻多人都是「假裝不知」但自己是「氣不過了」今天忍不住發文。

網友認為，弟弟可能需要幫助，建議「趕緊帶去就醫治療」否則以後去偷鄰居的內衣就慘了、也有網友要原PO鎖好房門。不過日前一名噁男潛入大樓頂樓偷女性打手槍，完事之後若無其事的放回被抓，遭判處拘役50天，得易科罰金五萬緩刑2年處分。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)