台南市警察局長周幼偉（右）贈慰問金2萬塊，盼施員早日康復。（台南市警察局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府警察局保安警察大隊施姓工友9日修剪樹枝，不慎從樹上跌落，致顱骨及腰椎受傷，住進加護病房，由於施員母親70歲 ，3子女分別就讀高三、小四及小一，施員受傷後，全家依賴施妻微薄薪水養家，警察局立即發動愛心募款，盼助施員度過難關，台南市警察局長周幼偉及大隊長許敏能也前往醫院探視並給予慰問金2萬塊，盼施員早日康復。

台南市警察局指出，施員自民國100年即至保安警察大隊服務，平時工作認真勤奮、任勞任怨，9日見駐地前方樹枝遮擋住國旗，於是主動前往修剪，卻不慎自樹上摔落，導致顱骨及腰椎受傷，雖立即送醫緊急手術，但目前仍在加護病房，短期內無法返回工作崗位服務。

周幼偉表示，施員是家庭主要經濟來源，短期內無法工作，生活勢必陷入困頓，為給予施員協助，除了呼籲警局同仁發揮南警一家親精神，發動愛心募款外，也亟盼各界慷慨樂捐，希望能幫施員一家度過當前困境。

(中時 )