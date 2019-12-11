國泰航空也積極提升經濟客艙的空中餐膳體驗。圖：國泰提供

國泰航空台灣公司新任總經理徐谷昀指出，集團將優化旗下國泰航空、國泰港龍及香港快運的客運機隊，務求充份發揮各公司的獨特優勢，實現其發展潛力。他透露，反送中運動對於國泰的轉機客沒什麼影響，本地進出旅客則少了約三成，不過在周末可以看到航班客滿，很多香港人到台灣過周末，享受小確幸。

國泰航空透過優化機隊，讓旗下各航空公司充份提升其營運效率，並加強協同作用，亦有利出外旅遊的市民大眾。同時通過增強整體航線網絡，進一步鞏固香港作為亞洲領先國際航空樞紐的地位。

國泰集團一直積極進行機隊現代化，將於2024年前接收已訂購的65架新飛機，包括21架科技先進的波音777-9客機、12架新一代 空中巴士A350客機、以及於2020至2024年接收32架全新空中巴士A321neo客機。

經詳細評估旗下航空公司的機隊後，集團決定由2020至2022年接收的首16架A321neo客機，將由國泰港龍營運；而其餘16架客機將於2022年起陸續加入香港快運機隊。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示：「集團擁有四家航空公司，各有清晰的定位。國泰將繼續為全服務的國際航空公司，為顧客提供優質服務，國泰港龍為集團的地區全服務航空公司，而香港快運繼續以廉航模式獨立運作，集中服務休閒旅遊航線。華民航空為集團的全貨運航空公司，專注貨運速遞業務。」

鄧健榮補充：「我們會繼續投放資源於旗下各航空公司，提升其產品和服務。全新客機乃展示我們不斷豐富顧客體驗的最佳平台，秉承「志在飛躍」積極求進及設想周到的品牌理念，透過香港樞紐帶動顧客連繫親朋好友、跨越地域界限和體驗非凡經歷。」

另國泰航空也積極提升經濟客艙的空中餐膳體驗，與香港新晉餐飲及服務集團Black Sheep Restaurants合作，精心設計一系列令人垂涎的菜式。

這次合作為國泰首次與知名餐飲集團攜手專為經濟客艙研製特色餐膳，打造全新的餐飲概念，使顧客在旅程每項細節上都有超凡體驗，貫徹「志在飛躍」品牌承諾。

乘客11月起於香港出發的長途航班經濟艙，細味品嚐由集團大廚精心設計、靈感來自旗下眾多餐廳並廣受顧客歡迎的美食佳餚。全新菜式會定期替換，並於稍後陸續於區域航班推出。

Black Sheep Restaurants擁有24間餐廳每天為來自世界各地的顧客提供各有特色的珍饈美饌，更榮獲兩顆米芝蓮星榮譽。 集團自創立以來，一直深明各國旅客不同的喜好，因此為國泰航空精心設計新菜式時，充分考慮到現代旅客的口味和需求，務求給予旅客嶄新的美食體驗並有更多選擇，享受空中旅途。

國泰航空顧客體驗及設計總經理羅穎怡表示：「我們很高興與Black Sheep Restaurants攜手合作。我們雙方的理念相近，都是植根於香港、力求創新的集團，並以熱心款待顧客為依歸。」

(工商 )