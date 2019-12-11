天氣寒冷，早上起床喝一碗熱熱的粥，暖胃也熱身；喝粥還可以增加禦寒的能力，降低感冒發生的機率；如果喉嚨有點不舒服，溫溫的一碗粥汁有滋潤喉嚨的功效，緩解乾澀不適感；尤其生病食慾不振的時候，粥的口感清爽，再搭配些色澤鮮豔又開胃的小菜，還能促進食慾。

內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，白米或白飯經高溫熬煮之後，會產生糊化作用，就是我們所熟知的粥了。粥的分子很細緻，吃進去容易被身體所吸收，不會有負擔，這就是為什麼人生病虛弱時，醫師會建議吃粥來補充體力。

粥不僅對病患的療養有益，也是忙碌現代人保養腸胃的不錯選擇。現代人生活壓力大，經常飲食作息不正常，腸胃普遍不好，熬煮軟熟的粥入口即化，下肚後非常容易消化，很適合腸胃不適的人食用，或是年節大魚大肉後，有助腸胃休養。

由於粥含有大量的水分，平日多喝粥，除了能裹腹止飢之外，還能補充體內水分，有效防止便祕，這對平時就有便祕問題的上班族來說，也是很好的飲食選擇；同樣的道理，粥品對於腸胃較弱、容易便祕的小孩及老年人，也具有功效。

白粥的營養，除了本身含有熱量之外，還有醣類及少許的蛋白質，一碗粥的熱量在１４０大卡左右，大約只有半碗飯的熱量，只吃白粥，很容易感到飢餓，所以很多人會配菜吃，例如搭配醬瓜、麵筋、豆腐乳等醃製品或是肉鬆等，但是這些都是加工食品，醣類及油脂含量偏高，吃了反而容易昏昏欲睡，而且很容易又餓了。

所以在吃粥時，張斯蘭建議，最好搭配豆腐及蔬菜等天然食材，其含有蛋白質及脂肪，可以延緩吸收，就不會很快感到飢餓，加上青菜含有纖維質，有助於人體消化吸收。

吃粥雖然很好，但有些人並不適合吃粥，主要因為粥的分子很細緻，ＧＩ值（升醣指數）很高，粥容易被腸胃所吸收，血糖就很容易上升，特別是糖尿病患最要小心，並不建議在空腹的情況下直接喝白粥；也因為粥的ＧＩ值很高，煮得太爛，腸胃易吸收，接著就轉化成為脂肪儲存，所以肥胖者也要盡量避免吃粥，免得愈吃愈胖。

另外，有些人會用大骨湯下去熬粥，以增加粥的風味，但大骨湯的嘌呤含量相當高，若是有痛風症狀，就不適合這種吃法；而粥的水含量較高，胃食道逆流或是胃酸過多的患者也應盡量少吃，或是不要一次吃太多。

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(中時電子報)