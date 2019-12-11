由香港多所大學學生會所組成的大專學界國際事務代表團日前來台，除了召開記者會，還盼蔡政府能推動《難民法》來幫助港人。不料卻遭蔡英文回應，台灣現階段不需要《難民法》，目前有《港澳條例》即可。

根據《中國時報》報導，香港浸會大學學生會長方仲賢在臉書發文失望痛批，民進黨是只想用香港人的鮮血，來換取台灣人的選票之嫌。

不過，方仲賢此語，有人表示支持，「我支持你言論，民進黨是用香港人民血，賺取選票，你為什麼道歉。」「其實你說的沒錯，的確只會口頭支持而已...政治利益先拿再說。」

但也遭到網友批評，「台灣人欠香港人甚麼情嗎？」「香港人是有在台灣納過一天稅當過一天兵嗎？」「你以為自己係乜水呀？你去要求人地就一定幫你？」

對於切割香港的言論，譬如「台灣人欠香港人甚麼情嗎？」之類的言論，有網友覺得噁心，理由為反送中一開始，只要不挺香港，就被打為支持中共同路人，馬上就開始「今日香港，明日台灣」洗風向，好像都要跟香港人出生入死一樣！

但是才隔沒多久，就連「台灣人沒欠你們香港什麼」這種話都能跑出來！這就像遇到卡神，

明明前面稱兄道弟，發現情況不對，馬上開始切割。這些人很明顯都是某政黨的支持者，網友痛批，真噁心！

(中時電子報)