何庭歡在節目中曝光了自己小時候與大學時的照片。。（摘自YT《綜藝大熱門》）

美女主播何庭歡以及新北市議員葉元之，是國民黨總統參選人韓國瑜的總部發言人，尤其是何庭歡亮麗外型還迷倒一干粉絲。兩人先前上節目單元「要是當年沒走政壇，這顏值都能當明星」，曝光了舊照之後，立刻吸引不少網友討論。

新聞主播出身的何庭歡，接任韓國瑜競選總部的發言人後，也常是鎂光燈的焦點，先前她就在《綜藝大熱門》節目中分享自己小時候的照片，讓來賓們也誇說她從小就美。何庭歡說他還有弟弟，別看小時後照相時他們感情很好，但她其實有時候都會偷捏弟弟，還吐槽說被弟弟記仇到現在。

2014年，何庭歡就因一張她跪著訪問柯文哲的照片，讓鄉民熱搜討論。她上吳宗憲的節目時，笑稱自己被稱為「台北深田恭子」。

葉元之也在節目中曝光自己小時候的模樣，因為五官比較深遂，因此還常被人誤認為有外國血統，也被來賓說長得很像「老外」，不過葉元之卻笑說自己一講中文就破功。

葉元之小時候的模樣，被來賓說很像外國人的小孩。（摘自YT《綜藝大熱門》）

(中時電子報)