65歲媽看到戶外暖爐，脫口說「美國金爐都這麼漂亮，感覺一次可以燒很多」，讓兒子傻眼，急忙解釋 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多廣受民眾歡迎，不少人在假日喜歡攜家帶眷大肆搶購，一名男網友就表示，自己帶著65歲母親體驗一下好市多，沒想到媽媽看到一個紅色爐子，就說「阿娘威，美國人金爐這麼漂亮哦」，他一看差點昏倒，直說「媽，這是戶外暖爐啦」，笑翻網友。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，趁著假期帶著65歲媽媽去逛好市多，沒想到媽媽看到一款紅色爐子，當場說「阿娘威，美國人的金爐做的這麼漂亮，感覺一次可以燒很多」，他一看商品趕快提醒「這是戶外暖爐啦」，媽媽聽到後一臉尷尬，直說「好險剛才旁邊沒人，糗死了，快走快走啦」。

網友看到後也笑翻，直呼「媽媽也太可愛」、「美國人沒在燒紙錢的吧XDDD」、「美國人的金爐是啥軌，太好笑了」、「在上班憋笑很痛苦...」、「改天帶我阿嬤去看看，她搞不好也說是金爐」、「我覺得真的可以當金爐啊...」、「我記得老外會拿來燒樹葉，某方面你媽也沒說錯XD」。

(中時電子報)