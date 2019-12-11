蘇嘉全辦公室主任張嘉玲被爆當門神，幫楊蕙如的易始公司「喬」補助，遭藍委指控是「閨密喬事團」。蔡英文總統昨天坦承認識張嘉玲，要外界對網軍案不要無限上綱。事實上，張嘉玲的丈夫朱財慶就是小英的隨行幕僚，當年兩人還是由小英證婚，與蔡英文關係匪淺。

※北市體育局 拒楊基金申請

台市議員游淑慧昨天再爆，蘇嘉全辦公室曾在2016年密集舉辦5場協調會，還要求台北市府體育局幫楊蕙如的易始公司申請運動發展基金，遭體育局拒絕，這不是單純協助體育賽事，而是無所不喬的「閨密喬事團」。

立法院長蘇嘉全與蔡英文總統昨皆出席「亞洲民主人權獎頒獎典禮」，蘇嘉全對所有提問，皆以「謝謝」兩字避答。

蔡英文說，卡神楊蕙如這個事件已經過度了，外界不要再無限上綱；至於張嘉玲，她說「我是認得」，但「她在立法院工作，有她工作的責任和職責所在」。

※張嘉玲朱財慶 遭小英逼婚

對此，藍委李彥秀說，蔡英文才說跟楊蕙如不熟悉、不認識，就馬上被打臉，其實她與這些人都有多重的關係，可見楊蕙如是民進黨網軍的頭頭。

張嘉玲曾任謝長廷辦公室發言人，她和蔡英文關係深厚。2012年蔡英文擔任民進黨主席，張嘉玲是民進黨婦女部主任，當時與青年部副主任朱財慶交往兩年多，2012年1月總統大選剛過，小英未當選，她宴請輔選幹部，當場「逼婚」，開玩笑的要朱財慶向張嘉玲求婚，「否則要祭出黨紀處分」，其他幹部跟著起哄，朱財慶在眾目睽睽下，當場下跪喝了3杯酒求婚成功。

兩人的婚禮選在當年「519嗆馬大遊行」之前，由蔡英文證婚，包括當時的代理黨主席陳菊、前閣揆謝長廷、黨祕書長蘇嘉全和多位民進黨立委全都出席，眾人在婚宴後再一同趕赴大遊行。

※朱深得蔡信任 打點大小事

朱財慶後來成為蔡英文隨行機要祕書，2016年蔡英文當選總統，在上任前，台北地檢署偵辦立法院前祕書長林錫山涉賄案，查出林錫山曾和昇恆昌董事長江松樺各拿出1000萬欲贊助蔡英文，當時小英就是透過朱財慶向立法院祕書處科長陳亮吟表達不收這筆錢，並由朱財慶將裝錢的行李袋送還。

蔡入主總統府後，朱也成為蔡隨行幕僚，為蔡打點大小事，深受信任，是小英倚重的親信。

(中時 )