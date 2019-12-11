該網友打開後，裡面除了一條充電線與快充頭外，什麼都沒有，讓他氣得想翻桌 (圖／翻攝自爆怨公社)

iPhone一直是市佔率最高的手機，許多夾娃娃機業者也看準這點，在機台內放入了許多iPhone舊機，吸引顧客上門。一名網友花了40元就夾到iPhone 11，回家開心地開箱後，瞬間臉黑，因為裡面只有充電線，根本沒有本體手機。

男網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，自己花40元就成功夾到iPhone 11，雖然拿起來的一瞬間覺得重量太輕，有點奇怪，但沒想那麼多，便興高采烈回家。沒想到回家打開盒子後，只看到一條充電線與快充頭，左翻又看就是找不到手機本體，讓他臉嘿，氣得直說「阿手機咧」。

不少網友表示：「想也知道怎麼可能有手機」、「盒子是原廠的話有價」、「40元買到充電線跟充電頭，有賺啦」、「沒關係，蘋果原廠盒子價值500，可以賣給果粉」、「機台應該有標註吧，你沒仔細看」、「連充電線跟充電器都淘寶來的便宜貨XD」，也有人直說：「機台沒標註的話，可以告台主詐欺，一定成立」。

(中時電子報)