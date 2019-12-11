京城打造「玻璃屋」成為網美接待所。（京城提供）

京城建設搶進澄清湖圓山特區，推出超級豪宅案。（京城提供）

京城建設搶進澄清湖圓山特區，推出超級豪宅案。（京城提供）

京城建設搶進澄清湖圓山特區，推出超級豪宅案。（京城提供）

高雄澄清湖畔圓山特區，豪宅密度高，環境清靜吸引不少名人紳士匯集，京城建設打造「圓山天墅」，每戶3500萬起跳的透天厝，10月中旬迄今，已熱銷6戶，單月銷售超過3成，客戶包括醫生、已屆退休的自營商等等。特別的是，京城特別在圓山飯店對面打造「玻璃屋」作為接待中心，成為話題外，也吸引網美拍照打卡。

「圓山天墅」基地位在鳥松區大明街、建華街，面積約847.6坪，總共有19戶，其中地坪約33～50坪 建坪約118～143坪，戶戶配有電梯，樓高5樓半，4間套房，開價3500萬至9700萬元。

該建築為來自Q-LAB國際建築巨擘-曾永信建築師打造，以白色幾何建築形體，銀白金屬格柵、立體灰磚與清透玻璃，勾勒5層半立體電梯別墅的極簡純粹，3公尺景觀露台垂直式生態建築，雙大車庫、綠意大客廳、半開放式廚房、自然引光入室，雙層大主臥，太陽綠能屋頂，永續再生能源。

京城建設狠砸千萬元在圓山飯店正門口對面搭建外接待中心，以「植」感建築營造當代別墅純淨美學，全透明落地景觀大窗的自然輕盈風格，松樹奇石姿態優雅，有如漂浮水面的玻璃屋，映造高雄絕美落日、坐賞都心夜景浪漫滿分，已然成為網美熱門拍照打卡新景點。

(中時 )