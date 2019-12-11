「愛上城」甫公開不久，即熱銷破百戶。（柯宗緯攝）

隆大營建和城揚建設結合宏碁建設，三強聯手於在高雄科工館周邊推出首購捷運宅產品「愛上城」，打造235戶，格局24至48坪、2至4房，1坪開價約26至30萬，才剛公開就熱賣破百戶，寫下佳績。

「愛上城」基地位於三民區懷安街、堯山街口，隆大營建董事長陳武聰指出，該基地周邊已有一段時間沒有新大樓推案，雖然2字頭對於在地居民而言有點難以接受，「但現在不買，以後只會更貴」。

陳武聰提到，近來建築成本提高，不僅土地越來越貴，鋼筋、模板、水電及工資等成本都提高不少，與去年同期相比，漲20了％，房價只好稍微調整，預估明年房價漲幅恐達2成，因此現在進場正是有利時機。

城揚建設董事長楊振宗提到，買土地為建商最主要成本，但如今地價飆漲，像是文山特區10年前土地1坪26萬元，但如今1坪90萬元。他也分析，首購族客群有兩極化趨勢，有前往蛋白區的高雄大學或仁武一帶，較有經濟能力的則選擇蛋黃區的高質感小宅。

「愛上城」距離台鐵民族車站步行只要約5分鐘，捷運黃線、國道、省道、鐵道、綠園道建構交通優勢，鄰近高醫大、建工商圈、站前商圈、武廟4大商圈完善生活機能，5分鐘九如交流道，從容接軌國道1號。周邊有民族市場、十全果菜市場、科工館、悅誠文創廣場、文化中心等匯集所有優勢機能。

住家最強品質保證「5年防水保固」，3房、688萬起（需另購車位）結構工程0付款，10月起預約登記，預約總戶數已達150戶。

(中時 )