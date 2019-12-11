富邦建設認養公園開放民眾命名，最後取名為「和德兒樂公園」。（富邦建設提供）

富邦建設在高雄鳳山打造綠建築社區「富邦大無疆」，主動向高雄市政府認養的兩大公園及鳳山溪河岸綠帶，近日舉辦南台灣第一次認養公園開放命名與網路票選活動，短短3周吸引近5000人投票，最後拍板為「和德兒樂公園」，日前舉辦正式揭牌儀式暨活動頒獎典禮。

富邦建設指出，命名中選者可獲最高5萬元的獎金，其他命名入圍者與參與網路票選而被抽中的幸運兒也獲得價值200至2000元不等的禮券。

活動當天現場除了邀請兒童街舞團進行熱鬧的開場表演之外，更舉辦了親子園遊會，有文創餐車提供美食饗宴，還有魔法故事屋、氣墊樂園城堡、闖關遊戲、泡泡區等等讓大小朋友都能盡興玩樂的攤位設施。

「富邦大無疆」以「環保、科技、安全」為主軸打造的透過「家在公園裡」的設計理念，讓五棟建築如垂直森林般從公園中長出，中庭花園將外部營造的綠意延伸至社區內，讓住戶下樓就直接享受近5000坪的公園綠海。

飯店式迎賓大廳由富邦物業專業管理，以高品質的社區管理機制呈現飯店式優雅接待禮儀；戶戶空中景觀陽台將建築垂直綠化，更讓無疆的綠色視野，成為在家就能享用的框景，完美演繹「綠色生活」的愜意舒適，成為鳳山區難得一見的高級綠生態社區典範。

(中時 )